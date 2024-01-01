澳元兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，澳元兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為9.953，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.065%。

在過去一星期，澳元兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在21-07-2024高見10.185，並在25-07-2024低見9.914。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.337%。