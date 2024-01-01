1 мальдивская руфия в австралийские доллары
Сконвертируйте MVR в AUD по реальному обменному курсу
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|1 MVR в AUD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0991
|0,1022
|Низкий
|0,0957
|0,0957
|В среднем
|0,0977
|0,0984
|Изменить
|1.06%
|-3.72%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к AUD
За последние 30 дней максимальный курс MVR к AUD составил 0,0991, а минимальный — 0,0957. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0977. Изменение курса MVR к AUD в процентном соотношении составило 1.06.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к AUD составил 0,1022, а минимальный — 0,0957. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0984. Изменение курса MVR к AUD в процентном соотношении составило -3.72.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Мальдивская руфия
|1 AUD
|10,16290 MVR
|5 AUD
|50,81450 MVR
|10 AUD
|101,62900 MVR
|20 AUD
|203,25800 MVR
|50 AUD
|508,14500 MVR
|100 AUD
|1 016,29000 MVR
|250 AUD
|2 540,72500 MVR
|500 AUD
|5 081,45000 MVR
|1000 AUD
|10 162,90000 MVR
|2000 AUD
|20 325,80000 MVR
|5000 AUD
|50 814,50000 MVR
|10000 AUD
|101 629,00000 MVR