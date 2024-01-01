20 мальдивских руфий в австралийские доллары

Сконвертируйте MVR в AUD по реальному обменному курсу

20 mvr
1,97 aud

MVR1,000 MVR = A$0,09840 AUD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MVR в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09910,1022
Низкий0,09570,0957
В среднем0,09770,0984
Изменить1.06%-3.72%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MVR к AUD

За последние 30 дней максимальный курс MVR к AUD составил 0,0991, а минимальный — 0,0957. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0977. Изменение курса MVR к AUD в процентном соотношении составило 1.06.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к AUD составил 0,1022, а минимальный — 0,0957. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0984. Изменение курса MVR к AUD в процентном соотношении составило -3.72.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Австралийский доллар
1 MVR0,09840 AUD
5 MVR0,49199 AUD
10 MVR0,98397 AUD
20 MVR1,96795 AUD
50 MVR4,91987 AUD
100 MVR9,83974 AUD
250 MVR24,59935 AUD
500 MVR49,19870 AUD
1000 MVR98,39740 AUD
2000 MVR196,79480 AUD
5000 MVR491,98700 AUD
10000 MVR983,97400 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Мальдивская руфия
1 AUD10,16290 MVR
5 AUD50,81450 MVR
10 AUD101,62900 MVR
20 AUD203,25800 MVR
50 AUD508,14500 MVR
100 AUD1 016,29000 MVR
250 AUD2 540,72500 MVR
500 AUD5 081,45000 MVR
1000 AUD10 162,90000 MVR
2000 AUD20 325,80000 MVR
5000 AUD50 814,50000 MVR
10000 AUD101 629,00000 MVR