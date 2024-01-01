История обменного курса евро–мальдивские руфии

Обменный курс евро/мальдивские руфии сейчас составляет 16,572, отражая изменение в размере -0.426% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.033% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 16,804, и минимумом, равным 16,538, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.344% уменьшение стоимости.