История обменного курса мальдивская руфия–евро

Обменный курс мальдивская руфия/евро сейчас составляет 0,060, отражая изменение в размере -0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.385% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/евро колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,061, и минимумом, равным 0,060, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.311% уменьшение стоимости.