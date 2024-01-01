1 тысяча мальдивских руфий в евро

Сконвертируйте MVR в EUR по реальному обменному курсу

1 000 mvr
60,44 eur

MVR1,000 MVR = €0,06044 EUR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06150,0618
Низкий0,05960,0595
В среднем0,06060,0606
Изменить-0.21%-1.91%
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Соотношение 1 MVR к EUR

За последние 30 дней максимальный курс MVR к EUR составил 0,0615, а минимальный — 0,0596. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0606. Изменение курса MVR к EUR в процентном соотношении составило -0.21.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к EUR составил 0,0618, а минимальный — 0,0595. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0606. Изменение курса MVR к EUR в процентном соотношении составило -1.91.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Евро
1 MVR0,06044 EUR
5 MVR0,30221 EUR
10 MVR0,60442 EUR
20 MVR1,20883 EUR
50 MVR3,02209 EUR
100 MVR6,04417 EUR
250 MVR15,11043 EUR
500 MVR30,22085 EUR
1000 MVR60,44170 EUR
2000 MVR120,88340 EUR
5000 MVR302,20850 EUR
10000 MVR604,41700 EUR
Обменные курсы Евро / Мальдивская руфия
1 EUR16,54490 MVR
5 EUR82,72450 MVR
10 EUR165,44900 MVR
20 EUR330,89800 MVR
50 EUR827,24500 MVR
100 EUR1 654,49000 MVR
250 EUR4 136,22500 MVR
500 EUR8 272,45000 MVR
1000 EUR16 544,90000 MVR
2000 EUR33 089,80000 MVR
5000 EUR82 724,50000 MVR
10000 EUR165 449,00000 MVR