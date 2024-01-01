100 мальдивских руфий в чешские кроны

Сконвертируйте MVR в CZK по реальному обменному курсу

100 mvr
152,45 czk

MVR1,000 MVR = Kč1,524 CZK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,53921,5577
Низкий1,50341,4620
В среднем1,52451,5106
Изменить1.05%-2.10%
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Соотношение 1 MVR к CZK

За последние 30 дней максимальный курс MVR к CZK составил 1,5392, а минимальный — 1,5034. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5245. Изменение курса MVR к CZK в процентном соотношении составило 1.05.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к CZK составил 1,5577, а минимальный — 1,4620. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5106. Изменение курса MVR к CZK в процентном соотношении составило -2.10.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Чешская крона
1 MVR1,52446 CZK
5 MVR7,62230 CZK
10 MVR15,24460 CZK
20 MVR30,48920 CZK
50 MVR76,22300 CZK
100 MVR152,44600 CZK
250 MVR381,11500 CZK
500 MVR762,23000 CZK
1000 MVR1 524,46000 CZK
2000 MVR3 048,92000 CZK
5000 MVR7 622,30000 CZK
10000 MVR15 244,60000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Мальдивская руфия
1 CZK0,65597 MVR
5 CZK3,27986 MVR
10 CZK6,55971 MVR
20 CZK13,11942 MVR
50 CZK32,79855 MVR
100 CZK65,59710 MVR
250 CZK163,99275 MVR
500 CZK327,98550 MVR
1000 CZK655,97100 MVR
2000 CZK1 311,94200 MVR
5000 CZK3 279,85500 MVR
10000 CZK6 559,71000 MVR