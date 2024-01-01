5 روفيا مالديفية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MVR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

5 mvr
7.59 czk

1.00000 MVR = 1.51781 CZK

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MVR1.51781 CZK
5 MVR7.58905 CZK
10 MVR15.17810 CZK
20 MVR30.35620 CZK
50 MVR75.89050 CZK
100 MVR151.78100 CZK
250 MVR379.45250 CZK
500 MVR758.90500 CZK
1000 MVR1517.81000 CZK
2000 MVR3035.62000 CZK
5000 MVR7589.05000 CZK
10000 MVR15178.10000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / روفيا جزر المالديف
1 CZK0.65885 MVR
5 CZK3.29423 MVR
10 CZK6.58846 MVR
20 CZK13.17692 MVR
50 CZK32.94230 MVR
100 CZK65.88460 MVR
250 CZK164.71150 MVR
500 CZK329.42300 MVR
1000 CZK658.84600 MVR
2000 CZK1317.69200 MVR
5000 CZK3294.23000 MVR
10000 CZK6588.46000 MVR