5 روفيا مالديفية إلى فرنك سويسري

تحويل MVR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

5 mvr
0.29 chf

1.00000 MVR = 0.05734 CHF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الفرنك السويسري
1 MVR0.05734 CHF
5 MVR0.28668 CHF
10 MVR0.57335 CHF
20 MVR1.14671 CHF
50 MVR2.86678 CHF
100 MVR5.73355 CHF
250 MVR14.33387 CHF
500 MVR28.66775 CHF
1000 MVR57.33550 CHF
2000 MVR114.67100 CHF
5000 MVR286.67750 CHF
10000 MVR573.35500 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / روفيا جزر المالديف
1 CHF17.44120 MVR
5 CHF87.20600 MVR
10 CHF174.41200 MVR
20 CHF348.82400 MVR
50 CHF872.06000 MVR
100 CHF1744.12000 MVR
250 CHF4360.30000 MVR
500 CHF8720.60000 MVR
1000 CHF17441.20000 MVR
2000 CHF34882.40000 MVR
5000 CHF87206.00000 MVR
10000 CHF174412.00000 MVR