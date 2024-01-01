1 روفيا مالديفية إلى ين ياباني

تحويل MVR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1 mvr
10 jpy

1.00000 MVR = 9.74406 JPY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / ين ياباني
1 MVR9.74406 JPY
5 MVR48.72030 JPY
10 MVR97.44060 JPY
20 MVR194.88120 JPY
50 MVR487.20300 JPY
100 MVR974.40600 JPY
250 MVR2436.01500 JPY
500 MVR4872.03000 JPY
1000 MVR9744.06000 JPY
2000 MVR19488.12000 JPY
5000 MVR48720.30000 JPY
10000 MVR97440.60000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / روفيا جزر المالديف
100 JPY10.26270 MVR
1000 JPY102.62700 MVR
1500 JPY153.94050 MVR
2000 JPY205.25400 MVR
3000 JPY307.88100 MVR
5000 JPY513.13500 MVR
5400 JPY554.18580 MVR
10000 JPY1026.27000 MVR
15000 JPY1539.40500 MVR
20000 JPY2052.54000 MVR
25000 JPY2565.67500 MVR
30000 JPY3078.81000 MVR