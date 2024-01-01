bin Maldivler rufiyaasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile MVR → NZD çevirin

1.000 mvr
106,39 nzd

1.00000 MVR = 0.10639 NZD

05:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.94130.929351.533861.348250.79481883.01671.34625
1 ZAR0.052794810.04906340.08097970.07118040.04196224.382840.0710748
1 EUR1.0760520.381811.650511.450780.85524589.33011.44863
1 AUD0.6519512.34880.60587310.8789920.51818154.12270.877688

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Yeni Zelanda Doları
1 MVR0.10639 NZD
5 MVR0.53193 NZD
10 MVR1.06386 NZD
20 MVR2.12772 NZD
50 MVR5.31930 NZD
100 MVR10.63860 NZD
250 MVR26.59650 NZD
500 MVR53.19300 NZD
1000 MVR106.38600 NZD
2000 MVR212.77200 NZD
5000 MVR531.93000 NZD
10000 MVR1063.86000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Maldivler Rufiyaası
1 NZD9.39977 MVR
5 NZD46.99885 MVR
10 NZD93.99770 MVR
20 NZD187.99540 MVR
50 NZD469.98850 MVR
100 NZD939.97700 MVR
250 NZD2349.94250 MVR
500 NZD4699.88500 MVR
1000 NZD9399.77000 MVR
2000 NZD18799.54000 MVR
5000 NZD46998.85000 MVR
10000 NZD93997.70000 MVR