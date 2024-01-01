1 тысяча мальдивских руфий в новозеландские доллары
Сконвертируйте MVR в NZD по реальному обменному курсу
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|1 MVR в NZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1095
|0,1116
|Низкий
|0,1059
|0,1047
|В среднем
|0,1073
|0,1075
|Изменить
|3.34%
|-1.67%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к NZD
За последние 30 дней максимальный курс MVR к NZD составил 0,1095, а минимальный — 0,1059. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1073. Изменение курса MVR к NZD в процентном соотношении составило 3.34.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к NZD составил 0,1116, а минимальный — 0,1047. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1075. Изменение курса MVR к NZD в процентном соотношении составило -1.67.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Новозеландский доллар / Мальдивская руфия
|1 NZD
|9,13594 MVR
|5 NZD
|45,67970 MVR
|10 NZD
|91,35940 MVR
|20 NZD
|182,71880 MVR
|50 NZD
|456,79700 MVR
|100 NZD
|913,59400 MVR
|250 NZD
|2 283,98500 MVR
|500 NZD
|4 567,97000 MVR
|1000 NZD
|9 135,94000 MVR
|2000 NZD
|18 271,88000 MVR
|5000 NZD
|45 679,70000 MVR
|10000 NZD
|91 359,40000 MVR