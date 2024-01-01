2000 Maldivler rufiyaasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MVR → ILS çevirin

2.000 mvr
469,90 ils

1.00000 MVR = 0.23495 ILS

05:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.0760589.32321.450781.650890.9481618.3471
1 GBP1.1693811.25835104.4561.696571.930581.1087621.4554
1 USD0.92930.794691183.01031.348251.534210.8811517.0504
1 INR0.01119530.009573410.012046710.0162420.01848220.01061490.205401

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Maldivler rufiyaasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → CAD

MVR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Yeni İsrail Şekeli
1 MVR0.23495 ILS
5 MVR1.17474 ILS
10 MVR2.34948 ILS
20 MVR4.69896 ILS
50 MVR11.74740 ILS
100 MVR23.49480 ILS
250 MVR58.73700 ILS
500 MVR117.47400 ILS
1000 MVR234.94800 ILS
2000 MVR469.89600 ILS
5000 MVR1174.74000 ILS
10000 MVR2349.48000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Maldivler Rufiyaası
1 ILS4.25626 MVR
5 ILS21.28130 MVR
10 ILS42.56260 MVR
20 ILS85.12520 MVR
50 ILS212.81300 MVR
100 ILS425.62600 MVR
250 ILS1064.06500 MVR
500 ILS2128.13000 MVR
1000 ILS4256.26000 MVR
2000 ILS8512.52000 MVR
5000 ILS21281.30000 MVR
10000 ILS42562.60000 MVR