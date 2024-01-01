bin Maldivler rufiyaasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile MVR → AUD çevirin

1.000 mvr
99,53 aud

1.00000 MVR = 0.09953 AUD

04:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.96590.929351.534571.348250.79475583.01661.34655
1 ZAR0.052726210.04899980.08091190.07108810.04190444.377150.0709985
1 EUR1.0760520.408311.651271.450780.85517589.331.44896
1 AUD0.6516512.35910.60559510.8785870.51790254.09780.877479

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Maldivler rufiyaasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Avustralya Doları
1 MVR0.09953 AUD
5 MVR0.49764 AUD
10 MVR0.99529 AUD
20 MVR1.99058 AUD
50 MVR4.97645 AUD
100 MVR9.95289 AUD
250 MVR24.88223 AUD
500 MVR49.76445 AUD
1000 MVR99.52890 AUD
2000 MVR199.05780 AUD
5000 MVR497.64450 AUD
10000 MVR995.28900 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Maldivler Rufiyaası
1 AUD10.04730 MVR
5 AUD50.23650 MVR
10 AUD100.47300 MVR
20 AUD200.94600 MVR
50 AUD502.36500 MVR
100 AUD1004.73000 MVR
250 AUD2511.82500 MVR
500 AUD5023.65000 MVR
1000 AUD10047.30000 MVR
2000 AUD20094.60000 MVR
5000 AUD50236.50000 MVR
10000 AUD100473.00000 MVR