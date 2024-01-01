10 bin Maldivler rufiyaasından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile MVR → GBP çevirin

10.000 mvr
520,86 gbp

1,000 MVR = 0,05209 GBP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / İngiliz Pound Sterlini
1 MVR0,05209 GBP
5 MVR0,26043 GBP
10 MVR0,52086 GBP
20 MVR1,04173 GBP
50 MVR2,60432 GBP
100 MVR5,20863 GBP
250 MVR13,02158 GBP
500 MVR26,04315 GBP
1000 MVR52,08630 GBP
2000 MVR104,17260 GBP
5000 MVR260,43150 GBP
10000 MVR520,86300 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Maldivler Rufiyaası
1 GBP19,19890 MVR
5 GBP95,99450 MVR
10 GBP191,98900 MVR
20 GBP383,97800 MVR
50 GBP959,94500 MVR
100 GBP1.919,89000 MVR
250 GBP4.799,72500 MVR
500 GBP9.599,45000 MVR
1000 GBP19.198,90000 MVR
2000 GBP38.397,80000 MVR
5000 GBP95.994,50000 MVR
10000 GBP191.989,00000 MVR