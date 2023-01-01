روفيا مالديفية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MVR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٤٣٨٫٧٨ ttd

1.00000 MVR = 0.43878 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:29 UTC
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MVR إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066288.631.436861.661140.9643518.3685
1GBP1.1529411.2293102.1881.656671.915241.1118321.1784
1USD0.93790.813471183.1271.347651.5580.9044517.228
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621190.01874240.01088030.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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MVR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MVR0.43878 TTD
5 MVR2.19390 TTD
10 MVR4.38781 TTD
20 MVR8.77562 TTD
50 MVR21.93905 TTD
100 MVR43.87810 TTD
250 MVR109.69525 TTD
500 MVR219.39050 TTD
1000 MVR438.78100 TTD
2000 MVR877.56200 TTD
5000 MVR2193.90500 TTD
10000 MVR4387.81000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / روفيا جزر المالديف
1 TTD2.27904 MVR
5 TTD11.39520 MVR
10 TTD22.79040 MVR
20 TTD45.58080 MVR
50 TTD113.95200 MVR
100 TTD227.90400 MVR
250 TTD569.76000 MVR
500 TTD1139.52000 MVR
1000 TTD2279.04000 MVR
2000 TTD4558.08000 MVR
5000 TTD11395.20000 MVR
10000 TTD22790.40000 MVR