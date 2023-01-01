روفيا مالديفية إلى كرونة آيسلندية

تحويل MVR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٨٬٨١٤٫٠٤ isk

1.00000 MVR = 8.81404 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:26 UTC
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MVR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0663588.64251.436961.661370.9646518.3711
1GBP1.1529411.22945102.21.656751.915481.1121821.181
1USD0.937750.813372183.1271.347551.5580.904617.228
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621070.01874240.01088210.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Icelandic Króna
1 MVR8.81404 ISK
5 MVR44.07020 ISK
10 MVR88.14040 ISK
20 MVR176.28080 ISK
50 MVR440.70200 ISK
100 MVR881.40400 ISK
250 MVR2203.51000 ISK
500 MVR4407.02000 ISK
1000 MVR8814.04000 ISK
2000 MVR17628.08000 ISK
5000 MVR44070.20000 ISK
10000 MVR88140.40000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / روفيا جزر المالديف
1 ISK0.11346 MVR
5 ISK0.56727 MVR
10 ISK1.13455 MVR
20 ISK2.26910 MVR
50 ISK5.67275 MVR
100 ISK11.34550 MVR
250 ISK28.36375 MVR
500 ISK56.72750 MVR
1000 ISK113.45500 MVR
2000 ISK226.91000 MVR
5000 ISK567.27500 MVR
10000 ISK1134.55000 MVR