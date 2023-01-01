كرونة نروجية إلى كرونة آيسلندية

تحويل NOK إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
12643.30 isk

1.00000 NOK = 12.64330 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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NOK إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.662920.964518.3568
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120721.1656
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560550.905117.2267
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01882910.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Icelandic Króna
1 NOK12.64330 ISK
5 NOK63.21650 ISK
10 NOK126.43300 ISK
20 NOK252.86600 ISK
50 NOK632.16500 ISK
100 NOK1264.33000 ISK
250 NOK3160.82500 ISK
500 NOK6321.65000 ISK
1000 NOK12643.30000 ISK
2000 NOK25286.60000 ISK
5000 NOK63216.50000 ISK
10000 NOK126433.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / كروني نرويجي
1 ISK0.07909 NOK
5 ISK0.39547 NOK
10 ISK0.79093 NOK
20 ISK1.58187 NOK
50 ISK3.95467 NOK
100 ISK7.90935 NOK
250 ISK19.77337 NOK
500 ISK39.54675 NOK
1000 ISK79.09350 NOK
2000 ISK158.18700 NOK
5000 ISK395.46750 NOK
10000 ISK790.93500 NOK