50 كرونة آيسلندية إلى كرونة نروجية

تحويل ISK إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ isk
٣٫٩٩ nok

1.00000 ISK = 0.07976 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / كروني نرويجي
1 ISK0.07976 NOK
5 ISK0.39881 NOK
10 ISK0.79761 NOK
20 ISK1.59523 NOK
50 ISK3.98806 NOK
100 ISK7.97613 NOK
250 ISK19.94032 NOK
500 ISK39.88065 NOK
1000 ISK79.76130 NOK
2000 ISK159.52260 NOK
5000 ISK398.80650 NOK
10000 ISK797.61300 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Icelandic Króna
1 NOK12.53740 ISK
5 NOK62.68700 ISK
10 NOK125.37400 ISK
20 NOK250.74800 ISK
50 NOK626.87000 ISK
100 NOK1253.74000 ISK
250 NOK3134.35000 ISK
500 NOK6268.70000 ISK
1000 NOK12537.40000 ISK
2000 NOK25074.80000 ISK
5000 NOK62687.00000 ISK
10000 NOK125374.00000 ISK