فرنك سويسري إلى كرونة آيسلندية

تحويل CHF إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٥٠٬٧٠٩ isk

1.00000 CHF = 150.70900 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:13 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CHF إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 ISK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434671.656650.9572518.2197
1GBP1.1580811.2321102.1721.661491.918561.1085721.1002
1USD0.939950.811622182.9251.34851.557150.8997517.1254
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626170.01877780.01085020.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Icelandic Króna
1 CHF150.70900 ISK
5 CHF753.54500 ISK
10 CHF1507.09000 ISK
20 CHF3014.18000 ISK
50 CHF7535.45000 ISK
100 CHF15070.90000 ISK
250 CHF37677.25000 ISK
500 CHF75354.50000 ISK
1000 CHF150709.00000 ISK
2000 CHF301418.00000 ISK
5000 CHF753545.00000 ISK
10000 CHF1507090.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الفرنك السويسري
1 ISK0.00664 CHF
5 ISK0.03318 CHF
10 ISK0.06635 CHF
20 ISK0.13271 CHF
50 ISK0.33177 CHF
100 ISK0.66353 CHF
250 ISK1.65883 CHF
500 ISK3.31766 CHF
1000 ISK6.63532 CHF
2000 ISK13.27064 CHF
5000 ISK33.17660 CHF
10000 ISK66.35320 CHF