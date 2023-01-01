فرنك سويسري إلى كرونة آيسلندية
تحويل CHF إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / Icelandic Króna
|1 CHF
|150.70900 ISK
|5 CHF
|753.54500 ISK
|10 CHF
|1507.09000 ISK
|20 CHF
|3014.18000 ISK
|50 CHF
|7535.45000 ISK
|100 CHF
|15070.90000 ISK
|250 CHF
|37677.25000 ISK
|500 CHF
|75354.50000 ISK
|1000 CHF
|150709.00000 ISK
|2000 CHF
|301418.00000 ISK
|5000 CHF
|753545.00000 ISK
|10000 CHF
|1507090.00000 ISK