5 فرنك سويسري إلى كرونة آيسلندية

تحويل CHF إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

٥ chf
٧٩٣٫٩٥ isk

1.00000 CHF = 158.79000 ISK

Mid-market exchange rate at 10:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857751.07989.96431.464631.631390.94418.7916
1 GBP1.1658411.25795104.8851.707541.901951.1005521.9082
1 USD0.92680.794944183.37751.35741.511940.874917.4158
1 INR0.01111550.009534280.011993610.01628020.01813370.01049320.208879

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Icelandic Króna
1 CHF158.79000 ISK
5 CHF793.95000 ISK
10 CHF1587.90000 ISK
20 CHF3175.80000 ISK
50 CHF7939.50000 ISK
100 CHF15879.00000 ISK
250 CHF39697.50000 ISK
500 CHF79395.00000 ISK
1000 CHF158790.00000 ISK
2000 CHF317580.00000 ISK
5000 CHF793950.00000 ISK
10000 CHF1587900.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الفرنك السويسري
1 ISK0.00630 CHF
5 ISK0.03149 CHF
10 ISK0.06298 CHF
20 ISK0.12595 CHF
50 ISK0.31488 CHF
100 ISK0.62976 CHF
250 ISK1.57441 CHF
500 ISK3.14882 CHF
1000 ISK6.29764 CHF
2000 ISK12.59528 CHF
5000 ISK31.48820 CHF
10000 ISK62.97640 CHF