دولار نيوزيلندي إلى كرونة آيسلندية
تحويل NZD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for حماسي جديد و دولار
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Icelandic Króna
|1 NZD
|80.77970 ISK
|5 NZD
|403.89850 ISK
|10 NZD
|807.79700 ISK
|20 NZD
|1615.59400 ISK
|50 NZD
|4038.98500 ISK
|100 NZD
|8077.97000 ISK
|250 NZD
|20194.92500 ISK
|500 NZD
|40389.85000 ISK
|1000 NZD
|80779.70000 ISK
|2000 NZD
|161559.40000 ISK
|5000 NZD
|403898.50000 ISK
|10000 NZD
|807797.00000 ISK