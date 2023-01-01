دولار نيوزيلندي إلى كرونة آيسلندية

تحويل NZD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٨٠٬٧٧٩٫٧٠ isk

1.00000 NZD = 80.77970 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
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NZD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0655588.31231.436251.662840.964418.3603
1GBP1.15311.22855101.8221.655961.917211.1119621.1689
1USD0.938450.813968182.87951.34791.560550.9050517.2308
1INR0.01132350.00982110.012065710.01626340.01882910.01092010.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Icelandic Króna
1 NZD80.77970 ISK
5 NZD403.89850 ISK
10 NZD807.79700 ISK
20 NZD1615.59400 ISK
50 NZD4038.98500 ISK
100 NZD8077.97000 ISK
250 NZD20194.92500 ISK
500 NZD40389.85000 ISK
1000 NZD80779.70000 ISK
2000 NZD161559.40000 ISK
5000 NZD403898.50000 ISK
10000 NZD807797.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار نيوزيلندي
1 ISK0.01238 NZD
5 ISK0.06190 NZD
10 ISK0.12379 NZD
20 ISK0.24759 NZD
50 ISK0.61897 NZD
100 ISK1.23794 NZD
250 ISK3.09485 NZD
500 ISK6.18970 NZD
1000 ISK12.37940 NZD
2000 ISK24.75880 NZD
5000 ISK61.89700 NZD
10000 ISK123.79400 NZD