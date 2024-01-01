Yeni Zelanda dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile NZD → ISK çevirin

1.000 nzd
84.549,40 isk

1.00000 NZD = 84.54940 ISK

16:04 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535270.7947550.929483.02721.350850.88055150.125
1 AUD0.6513510.5176630.60537254.07980.8798760.57354697.7839
1 GBP1.258251.9317611.1694104.4691.699711.10789188.895
1 EUR1.075951.651880.85514189.33311.453450.9474161.53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / İzlanda Kronu
1 NZD84.54940 ISK
5 NZD422.74700 ISK
10 NZD845.49400 ISK
20 NZD1690.98800 ISK
50 NZD4227.47000 ISK
100 NZD8454.94000 ISK
250 NZD21137.35000 ISK
500 NZD42274.70000 ISK
1000 NZD84549.40000 ISK
2000 NZD169098.80000 ISK
5000 NZD422747.00000 ISK
10000 NZD845494.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Yeni Zelanda Doları
1 ISK0.01183 NZD
5 ISK0.05914 NZD
10 ISK0.11827 NZD
20 ISK0.23655 NZD
50 ISK0.59137 NZD
100 ISK1.18274 NZD
250 ISK2.95685 NZD
500 ISK5.91370 NZD
1000 ISK11.82740 NZD
2000 ISK23.65480 NZD
5000 ISK59.13700 NZD
10000 ISK118.27400 NZD