Romanya leyinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile RON → ISK çevirin

1.000 ron
29.920,20 isk

1.00000 RON = 29.92020 ISK

18:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.9291.348051.534570.7941871.346150.8802583.0062
1 EUR1.0764511.451111.651880.854881.449060.94747589.352
1 CAD0.7418120.68912811.138360.5891370.9985910.6529861.575
1 AUD0.651650.605370.87845710.5175320.8772190.57361554.091

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Romanya leyinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

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RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / İzlanda Kronu
1 RON29.92020 ISK
5 RON149.60100 ISK
10 RON299.20200 ISK
20 RON598.40400 ISK
50 RON1496.01000 ISK
100 RON2992.02000 ISK
250 RON7480.05000 ISK
500 RON14960.10000 ISK
1000 RON29920.20000 ISK
2000 RON59840.40000 ISK
5000 RON149601.00000 ISK
10000 RON299202.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Rumen Leyi
1 ISK0.03342 RON
5 ISK0.16711 RON
10 ISK0.33422 RON
20 ISK0.66844 RON
50 ISK1.67111 RON
100 ISK3.34222 RON
250 ISK8.35555 RON
500 ISK16.71110 RON
1000 ISK33.42220 RON
2000 ISK66.84440 RON
5000 ISK167.11100 RON
10000 ISK334.22200 RON