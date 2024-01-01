Bulgar levasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile BGN → ISK çevirin

1.000 bgn
77.047 isk

1,000 BGN = 77,05 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,941,6841,3771,5471,3620,80318,862
1 EUR1,06411,7921,4661,6471,4490,85520,071
1 NZD0,5940,55810,8180,9190,8080,47711,198
1 CAD0,7260,6821,22311,1230,9880,58313,694

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Bulgar levasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / İzlanda Kronu
1 BGN77,04700 ISK
5 BGN385,23500 ISK
10 BGN770,47000 ISK
20 BGN1.540,94000 ISK
50 BGN3.852,35000 ISK
100 BGN7.704,70000 ISK
250 BGN19.261,75000 ISK
500 BGN38.523,50000 ISK
1000 BGN77.047,00000 ISK
2000 BGN154.094,00000 ISK
5000 BGN385.235,00000 ISK
10000 BGN770.470,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bulgar Levası
1 ISK0,01298 BGN
5 ISK0,06490 BGN
10 ISK0,12979 BGN
20 ISK0,25958 BGN
50 ISK0,64896 BGN
100 ISK1,29791 BGN
250 ISK3,24478 BGN
500 ISK6,48955 BGN
1000 ISK12,97910 BGN
2000 ISK25,95820 BGN
5000 ISK64,89550 BGN
10000 ISK129,79100 BGN