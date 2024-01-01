Polonya zlotisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile PLN → ISK çevirin

1.000 pln
34.276,60 isk

1.00000 PLN = 34.27660 ISK

17:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10.929350.79462883.02140.880751331.6110.549723.6069
1 EUR1.0760510.85504589.33520.9476651432.8811.351725.4015
1 GBP1.258451.169531104.4781.108321675.7613.276129.7078
1 INR0.01204510.01119380.0095713710.010608716.03940.1270720.284339

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / İzlanda Kronu
1 PLN34.27660 ISK
5 PLN171.38300 ISK
10 PLN342.76600 ISK
20 PLN685.53200 ISK
50 PLN1713.83000 ISK
100 PLN3427.66000 ISK
250 PLN8569.15000 ISK
500 PLN17138.30000 ISK
1000 PLN34276.60000 ISK
2000 PLN68553.20000 ISK
5000 PLN171383.00000 ISK
10000 PLN342766.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Polonya Zlotisi
1 ISK0.02917 PLN
5 ISK0.14587 PLN
10 ISK0.29174 PLN
20 ISK0.58349 PLN
50 ISK1.45872 PLN
100 ISK2.91744 PLN
250 ISK7.29360 PLN
500 ISK14.58720 PLN
1000 ISK29.17440 PLN
2000 ISK58.34880 PLN
5000 ISK145.87200 PLN
10000 ISK291.74400 PLN