Yeni İsrail şekelinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile ILS → ISK çevirin

1.000 ils
37.910,10 isk

1.00000 ILS = 37.91010 ISK

06:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.07389.07481.453221.652930.9494518.3345
1 GBP1.1714311.25695104.3451.702351.93631.1122121.4776
1 USD0.931950.795577183.01471.354351.540480.8848517.0871
1 INR0.01122650.009583560.012046110.01631460.01855670.0106590.205832

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Yeni İsrail şekelinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / İzlanda Kronu
1 ILS37.91010 ISK
5 ILS189.55050 ISK
10 ILS379.10100 ISK
20 ILS758.20200 ISK
50 ILS1895.50500 ISK
100 ILS3791.01000 ISK
250 ILS9477.52500 ISK
500 ILS18955.05000 ISK
1000 ILS37910.10000 ISK
2000 ILS75820.20000 ISK
5000 ILS189550.50000 ISK
10000 ILS379101.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Yeni İsrail Şekeli
1 ISK0.02638 ILS
5 ISK0.13189 ILS
10 ISK0.26378 ILS
20 ISK0.52756 ILS
50 ISK1.31891 ILS
100 ISK2.63782 ILS
250 ISK6.59455 ILS
500 ISK13.18910 ILS
1000 ISK26.37820 ILS
2000 ISK52.75640 ILS
5000 ISK131.89100 ILS
10000 ISK263.78200 ILS