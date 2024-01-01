Hong Kong dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile HKD → ISK çevirin

1.000 hkd
17.727,60 isk

1.00000 HKD = 17.72760 ISK

05:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19360.7958931.347751.54190.932251.3544583.0128
1 CNY0.13901210.1106390.1873540.2143430.1295910.18828511.5398
1 GBP1.256459.038411.693381.937321.171341.7018104.301
1 SGD0.7419775.337490.59053511.144060.6916911.0049761.5936

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / İzlanda Kronu
100 HKD1772.76000 ISK
200 HKD3545.52000 ISK
300 HKD5318.28000 ISK
500 HKD8863.80000 ISK
1000 HKD17727.60000 ISK
2000 HKD35455.20000 ISK
2500 HKD44319.00000 ISK
3000 HKD53182.80000 ISK
4000 HKD70910.40000 ISK
5000 HKD88638.00000 ISK
10000 HKD177276.00000 ISK
20000 HKD354552.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Hong Kong Doları
1 ISK0.05641 HKD
5 ISK0.28205 HKD
10 ISK0.56409 HKD
20 ISK1.12818 HKD
50 ISK2.82045 HKD
100 ISK5.64091 HKD
250 ISK14.10227 HKD
500 ISK28.20455 HKD
1000 ISK56.40910 HKD
2000 ISK112.81820 HKD
5000 ISK282.04550 HKD
10000 ISK564.09100 HKD