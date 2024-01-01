Japon yeninden İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile JPY → ISK çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Japon yeninden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Japon Yeni / İzlanda Kronu
|100 JPY
|92.24110 ISK
|1000 JPY
|922.41100 ISK
|1500 JPY
|1383.61650 ISK
|2000 JPY
|1844.82200 ISK
|3000 JPY
|2767.23300 ISK
|5000 JPY
|4612.05500 ISK
|5400 JPY
|4981.01940 ISK
|10000 JPY
|9224.11000 ISK
|15000 JPY
|13836.16500 ISK
|20000 JPY
|18448.22000 ISK
|25000 JPY
|23060.27500 ISK
|30000 JPY
|27672.33000 ISK