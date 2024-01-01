Norveç kronundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile NOK → ISK çevirin

1.000 nok
13.117,50 isk

1.00000 NOK = 13.11750 ISK

15:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.9280583.01870.79412310.43321330.064.02976.9182
1 EUR1.07755189.45680.85573511.24211433.214.34227.45455
1 INR0.01204550.011178610.00956560.12567316.02120.04853970.083333
1 GBP1.259251.16859104.541113.13741674.885.074238.71128

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / İzlanda Kronu
1 NOK13.11750 ISK
5 NOK65.58750 ISK
10 NOK131.17500 ISK
20 NOK262.35000 ISK
50 NOK655.87500 ISK
100 NOK1311.75000 ISK
250 NOK3279.37500 ISK
500 NOK6558.75000 ISK
1000 NOK13117.50000 ISK
2000 NOK26235.00000 ISK
5000 NOK65587.50000 ISK
10000 NOK131175.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Norveç Kronu
1 ISK0.07623 NOK
5 ISK0.38117 NOK
10 ISK0.76234 NOK
20 ISK1.52468 NOK
50 ISK3.81170 NOK
100 ISK7.62341 NOK
250 ISK19.05852 NOK
500 ISK38.11705 NOK
1000 ISK76.23410 NOK
2000 ISK152.46820 NOK
5000 ISK381.17050 NOK
10000 ISK762.34100 NOK