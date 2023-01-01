5 Norveç kronundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile NOK → ISK çevirin

5 nok
64,37 isk

1.00000 NOK = 12.87420 ISK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 ISK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

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NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / İzlanda Kronu
1 NOK12.87420 ISK
5 NOK64.37100 ISK
10 NOK128.74200 ISK
20 NOK257.48400 ISK
50 NOK643.71000 ISK
100 NOK1287.42000 ISK
250 NOK3218.55000 ISK
500 NOK6437.10000 ISK
1000 NOK12874.20000 ISK
2000 NOK25748.40000 ISK
5000 NOK64371.00000 ISK
10000 NOK128742.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Norveç Kronu
1 ISK0.07767 NOK
5 ISK0.38837 NOK
10 ISK0.77675 NOK
20 ISK1.55349 NOK
50 ISK3.88374 NOK
100 ISK7.76747 NOK
250 ISK19.41868 NOK
500 ISK38.83735 NOK
1000 ISK77.67470 NOK
2000 ISK155.34940 NOK
5000 ISK388.37350 NOK
10000 ISK776.74700 NOK