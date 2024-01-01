Türk lirasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile TRY → ISK çevirin

1.000 try
4.485,39 isk

1.00000 TRY = 4.48539 ISK

23:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.927950.793367278.9783.00631.34623.6728530.8931
1 EUR1.0776510.854935300.63289.45171.450733.9580533.2919
1 GBP1.260451.169681351.628104.6251.696824.6294438.9392
1 PKR0.003584610.003326330.0028439210.2975460.004825610.01316580.11074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / İzlanda Kronu
1 TRY4.48539 ISK
5 TRY22.42695 ISK
10 TRY44.85390 ISK
20 TRY89.70780 ISK
50 TRY224.26950 ISK
100 TRY448.53900 ISK
250 TRY1121.34750 ISK
500 TRY2242.69500 ISK
1000 TRY4485.39000 ISK
2000 TRY8970.78000 ISK
5000 TRY22426.95000 ISK
10000 TRY44853.90000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Türk Lirası
1 ISK0.22295 TRY
5 ISK1.11473 TRY
10 ISK2.22946 TRY
20 ISK4.45892 TRY
50 ISK11.14730 TRY
100 ISK22.29460 TRY
250 ISK55.73650 TRY
500 ISK111.47300 TRY
1000 ISK222.94600 TRY
2000 ISK445.89200 TRY
5000 ISK1114.73000 TRY
10000 ISK2229.46000 TRY