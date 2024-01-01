10 bin Türk lirasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile TRY → ISK çevirin

10.000 try
43.742 isk

1,000 TRY = 4,374 ISK

01:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4881,3773,67247,538
1 EUR1,06510,855295,82988,9071,4663,91150,624
1 GBP1,2461,171346,014103,9891,7154,57459,211
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / İzlanda Kronu
1 TRY4,37420 ISK
5 TRY21,87100 ISK
10 TRY43,74200 ISK
20 TRY87,48400 ISK
50 TRY218,71000 ISK
100 TRY437,42000 ISK
250 TRY1.093,55000 ISK
500 TRY2.187,10000 ISK
1000 TRY4.374,20000 ISK
2000 TRY8.748,40000 ISK
5000 TRY21.871,00000 ISK
10000 TRY43.742,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Türk Lirası
1 ISK0,22861 TRY
5 ISK1,14307 TRY
10 ISK2,28613 TRY
20 ISK4,57226 TRY
50 ISK11,43065 TRY
100 ISK22,86130 TRY
250 ISK57,15325 TRY
500 ISK114,30650 TRY
1000 ISK228,61300 TRY
2000 ISK457,22600 TRY
5000 ISK1.143,06500 TRY
10000 ISK2.286,13000 TRY