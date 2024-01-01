10 آلاف ليرة تركية إلى كرونة آيسلندية

تحويل TRY إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10,000 try
42,539.70 isk

1.000 TRY = 4.254 ISK

Mid-market exchange rate at 13:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٢٩٨١٫٤٧٥١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٥١٠٥٫٥٨٦١٫٧٢٤١٫٩٣٦١٫١٢١٢١٫٤٧٣
1 USD٠٫٩١٧٠٫٧٨٤1٨٢٫٧٩٧١٫٣٥٢١٫٥١٨٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Icelandic Króna
1 TRY٤٫٢٥٣٩٧ ISK
5 TRY٢١٫٢٦٩٨٥ ISK
10 TRY٤٢٫٥٣٩٧٠ ISK
20 TRY٨٥٫٠٧٩٤٠ ISK
50 TRY٢١٢٫٦٩٨٥٠ ISK
100 TRY٤٢٥٫٣٩٧٠٠ ISK
250 TRY١٬٠٦٣٫٤٩٢٥٠ ISK
500 TRY٢٬١٢٦٫٩٨٥٠٠ ISK
1000 TRY٤٬٢٥٣٫٩٧٠٠٠ ISK
2000 TRY٨٬٥٠٧٫٩٤٠٠٠ ISK
5000 TRY٢١٬٢٦٩٫٨٥٠٠٠ ISK
10000 TRY٤٢٬٥٣٩٫٧٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / ليرة تركية
1 ISK٠٫٢٣٥٠٧ TRY
5 ISK١٫١٧٥٣٧ TRY
10 ISK٢٫٣٥٠٧٤ TRY
20 ISK٤٫٧٠١٤٨ TRY
50 ISK١١٫٧٥٣٧٠ TRY
100 ISK٢٣٫٥٠٧٤٠ TRY
250 ISK٥٨٫٧٦٨٥٠ TRY
500 ISK١١٧٫٥٣٧٠٠ TRY
1000 ISK٢٣٥٫٠٧٤٠٠ TRY
2000 ISK٤٧٠٫١٤٨٠٠ TRY
5000 ISK١٬١٧٥٫٣٧٠٠٠ TRY
10000 ISK٢٬٣٥٠٫٧٤٠٠٠ TRY