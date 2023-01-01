شيكل إسرائيلي جديد إلى كرونة آيسلندية

تحويل ILS إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٣٥٬٧٢٠٫٣٠ isk

1.00000 ILS = 35.72030 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:58 UTC
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ILS إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.6181.438571.660690.962718.3217
1GBP1.1524711.2286102.1351.6581.914011.1094821.1163
1USD0.93810.813935183.13131.34951.557880.903117.1873
1INR0.01128440.009790950.012029210.01623340.01873990.01086350.206749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Icelandic Króna
1 ILS35.72030 ISK
5 ILS178.60150 ISK
10 ILS357.20300 ISK
20 ILS714.40600 ISK
50 ILS1786.01500 ISK
100 ILS3572.03000 ISK
250 ILS8930.07500 ISK
500 ILS17860.15000 ISK
1000 ILS35720.30000 ISK
2000 ILS71440.60000 ISK
5000 ILS178601.50000 ISK
10000 ILS357203.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Israeli New Sheqel
1 ISK0.02800 ILS
5 ISK0.13998 ILS
10 ISK0.27995 ILS
20 ISK0.55991 ILS
50 ISK1.39976 ILS
100 ISK2.79953 ILS
250 ISK6.99883 ILS
500 ISK13.99765 ILS
1000 ISK27.99530 ILS
2000 ISK55.99060 ILS
5000 ISK139.97650 ILS
10000 ISK279.95300 ILS