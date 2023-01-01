شيكل إسرائيلي جديد إلى كرونة آيسلندية
تحويل ILS إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Icelandic Króna
|1 ILS
|35.72030 ISK
|5 ILS
|178.60150 ISK
|10 ILS
|357.20300 ISK
|20 ILS
|714.40600 ISK
|50 ILS
|1786.01500 ISK
|100 ILS
|3572.03000 ISK
|250 ILS
|8930.07500 ISK
|500 ILS
|17860.15000 ISK
|1000 ILS
|35720.30000 ISK
|2000 ILS
|71440.60000 ISK
|5000 ILS
|178601.50000 ISK
|10000 ILS
|357203.00000 ISK