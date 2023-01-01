500 كرونة آيسلندية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل ISK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

500 isk
14.64 ils

1.00000 ISK = 0.02928 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Icelandic Króna / Israeli New Sheqel
1 ISK0.02928 ILS
5 ISK0.14639 ILS
10 ISK0.29277 ILS
20 ISK0.58554 ILS
50 ISK1.46385 ILS
100 ISK2.92770 ILS
250 ISK7.31925 ILS
500 ISK14.63850 ILS
1000 ISK29.27700 ILS
2000 ISK58.55400 ILS
5000 ISK146.38500 ILS
10000 ISK292.77000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Icelandic Króna
1 ILS34.15650 ISK
5 ILS170.78250 ISK
10 ILS341.56500 ISK
20 ILS683.13000 ISK
50 ILS1707.82500 ISK
100 ILS3415.65000 ISK
250 ILS8539.12500 ISK
500 ILS17078.25000 ISK
1000 ILS34156.50000 ISK
2000 ILS68313.00000 ISK
5000 ILS170782.50000 ISK
10000 ILS341565.00000 ISK