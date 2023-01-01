كرونة آيسلندية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل ISK إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٢٫٣٧ nzd

1.00000 ISK = 0.01237 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:33 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ISK إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0662588.64221.437941.659920.9629518.2987
1GBP1.1533411.2299102.2471.658641.914691.110621.1072
1USD0.937850.813074183.13451.34861.556780.903117.1617
1INR0.01128130.009780230.012028710.01622190.01872610.01086310.206433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار نيوزيلندي
1 ISK0.01237 NZD
5 ISK0.06184 NZD
10 ISK0.12368 NZD
20 ISK0.24735 NZD
50 ISK0.61839 NZD
100 ISK1.23677 NZD
250 ISK3.09193 NZD
500 ISK6.18385 NZD
1000 ISK12.36770 NZD
2000 ISK24.73540 NZD
5000 ISK61.83850 NZD
10000 ISK123.67700 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Icelandic Króna
1 NZD80.85580 ISK
5 NZD404.27900 ISK
10 NZD808.55800 ISK
20 NZD1617.11600 ISK
50 NZD4042.79000 ISK
100 NZD8085.58000 ISK
250 NZD20213.95000 ISK
500 NZD40427.90000 ISK
1000 NZD80855.80000 ISK
2000 NZD161711.60000 ISK
5000 NZD404279.00000 ISK
10000 NZD808558.00000 ISK