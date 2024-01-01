İzlanda kronundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → NZD çevirin

1.000 isk
11,87 nzd

1.00000 ISK = 0.01187 NZD

07:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931851.34751.35451.540950.7963371.6440619.0284
1 EUR1.0731511.446071.453581.653670.854591.7643220.4203
1 SGD0.7421150.6915311.005191.143560.5909741.2200814.1213
1 CAD0.738280.6879560.99483211.137650.5879191.2137814.0483

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İzlanda kronundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Yeni Zelanda Doları
1 ISK0.01187 NZD
5 ISK0.05933 NZD
10 ISK0.11865 NZD
20 ISK0.23731 NZD
50 ISK0.59327 NZD
100 ISK1.18653 NZD
250 ISK2.96633 NZD
500 ISK5.93265 NZD
1000 ISK11.86530 NZD
2000 ISK23.73060 NZD
5000 ISK59.32650 NZD
10000 ISK118.65300 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / İzlanda Kronu
1 NZD84.27910 ISK
5 NZD421.39550 ISK
10 NZD842.79100 ISK
20 NZD1685.58200 ISK
50 NZD4213.95500 ISK
100 NZD8427.91000 ISK
250 NZD21069.77500 ISK
500 NZD42139.55000 ISK
1000 NZD84279.10000 ISK
2000 NZD168558.20000 ISK
5000 NZD421395.50000 ISK
10000 NZD842791.00000 ISK