İzlanda kronundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → USD çevirin

1.000 isk
7,22 usd

1.00000 ISK = 0.00722 USD

07:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931651.347451.354351.540480.7962421.6437919.0275
1 EUR1.0733511.446291.453691.653470.8546351.7643620.4232
1 SGD0.7421430.69142611.005121.143250.5909251.2199314.1211
1 CAD0.7383620.6879040.99490511.137430.5879141.2137114.0492

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / ABD Doları
1 ISK0.00722 USD
5 ISK0.03609 USD
10 ISK0.07217 USD
20 ISK0.14434 USD
50 ISK0.36085 USD
100 ISK0.72171 USD
250 ISK1.80427 USD
500 ISK3.60854 USD
1000 ISK7.21709 USD
2000 ISK14.43418 USD
5000 ISK36.08545 USD
10000 ISK72.17090 USD
Çevrim kurları ABD Doları / İzlanda Kronu
1 USD138.56000 ISK
5 USD692.80000 ISK
10 USD1385.60000 ISK
20 USD2771.20000 ISK
50 USD6928.00000 ISK
100 USD13856.00000 ISK
250 USD34640.00000 ISK
500 USD69280.00000 ISK
1000 USD138560.00000 ISK
2000 USD277120.00000 ISK
5000 USD692800.00000 ISK
10000 USD1385600.00000 ISK