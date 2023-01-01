كرونة آيسلندية إلى دولار أمريكي

تحويل ISK إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
7.34 usd

1.00000 ISK = 0.00734 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:23 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ISK إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.436691.658860.9625518.2962
1GBP1.153811.2301102.2641.657621.913961.1105921.1097
1USD0.937950.812942183.13451.347551.555940.902817.161
1INR0.01128240.009778640.012028710.01620930.01871590.01085950.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار أمريكي
1 ISK0.00734 USD
5 ISK0.03669 USD
10 ISK0.07338 USD
20 ISK0.14676 USD
50 ISK0.36689 USD
100 ISK0.73378 USD
250 ISK1.83446 USD
500 ISK3.66892 USD
1000 ISK7.33783 USD
2000 ISK14.67566 USD
5000 ISK36.68915 USD
10000 ISK73.37830 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Icelandic Króna
1 USD136.28000 ISK
5 USD681.40000 ISK
10 USD1362.80000 ISK
20 USD2725.60000 ISK
50 USD6814.00000 ISK
100 USD13628.00000 ISK
250 USD34070.00000 ISK
500 USD68140.00000 ISK
1000 USD136280.00000 ISK
2000 USD272560.00000 ISK
5000 USD681400.00000 ISK
10000 USD1362800.00000 ISK