كرونة آيسلندية إلى دولار سنغافوري

تحويل ISK إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٠٫٠٣ sgd

1.00000 ISK = 0.01003 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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ISK إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار سنغافورة
1 ISK0.01003 SGD
5 ISK0.05014 SGD
10 ISK0.10028 SGD
20 ISK0.20055 SGD
50 ISK0.50138 SGD
100 ISK1.00275 SGD
250 ISK2.50687 SGD
500 ISK5.01375 SGD
1000 ISK10.02750 SGD
2000 ISK20.05500 SGD
5000 ISK50.13750 SGD
10000 ISK100.27500 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Icelandic Króna
1 SGD99.72560 ISK
5 SGD498.62800 ISK
10 SGD997.25600 ISK
20 SGD1994.51200 ISK
50 SGD4986.28000 ISK
100 SGD9972.56000 ISK
250 SGD24931.40000 ISK
500 SGD49862.80000 ISK
1000 SGD99725.60000 ISK
2000 SGD199451.20000 ISK
5000 SGD498628.00000 ISK
10000 SGD997256.00000 ISK