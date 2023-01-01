ألف كرونة آيسلندية إلى دولار سنغافوري

تحويل ISK إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
9.90 sgd

1.00000 ISK = 0.00990 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار سنغافورة
1 ISK0.00990 SGD
5 ISK0.04948 SGD
10 ISK0.09896 SGD
20 ISK0.19792 SGD
50 ISK0.49481 SGD
100 ISK0.98961 SGD
250 ISK2.47404 SGD
500 ISK4.94807 SGD
1000 ISK9.89615 SGD
2000 ISK19.79230 SGD
5000 ISK49.48075 SGD
10000 ISK98.96150 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Icelandic Króna
1 SGD101.04900 ISK
5 SGD505.24500 ISK
10 SGD1010.49000 ISK
20 SGD2020.98000 ISK
50 SGD5052.45000 ISK
100 SGD10104.90000 ISK
250 SGD25262.25000 ISK
500 SGD50524.50000 ISK
1000 SGD101049.00000 ISK
2000 SGD202098.00000 ISK
5000 SGD505245.00000 ISK
10000 SGD1010490.00000 ISK