كرونة آيسلندية إلى دولار أسترالي

تحويل ISK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١١٫٤٢ aud

1.00000 ISK = 0.01142 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:22 UTC
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ISK إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.0658588.611.436451.658780.962518.2942
1GBP1.1537411.22975102.2361.657331.913861.1104721.1074
1USD0.93820.813173183.13551.34771.55630.90317.164
1INR0.01128540.00978130.012028610.01621090.018720.01086180.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار أسترالي
1 ISK0.01142 AUD
5 ISK0.05708 AUD
10 ISK0.11416 AUD
20 ISK0.22832 AUD
50 ISK0.57081 AUD
100 ISK1.14161 AUD
250 ISK2.85403 AUD
500 ISK5.70805 AUD
1000 ISK11.41610 AUD
2000 ISK22.83220 AUD
5000 ISK57.08050 AUD
10000 ISK114.16100 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Icelandic Króna
1 AUD87.59560 ISK
5 AUD437.97800 ISK
10 AUD875.95600 ISK
20 AUD1751.91200 ISK
50 AUD4379.78000 ISK
100 AUD8759.56000 ISK
250 AUD21898.90000 ISK
500 AUD43797.80000 ISK
1000 AUD87595.60000 ISK
2000 AUD175191.20000 ISK
5000 AUD437978.00000 ISK
10000 AUD875956.00000 ISK