5000 كرونة آيسلندية إلى دولار أسترالي

تحويل ISK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ isk
٥٧٫١١ aud

1.00000 ISK = 0.01142 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار أسترالي
1 ISK0.01142 AUD
5 ISK0.05711 AUD
10 ISK0.11422 AUD
20 ISK0.22843 AUD
50 ISK0.57108 AUD
100 ISK1.14216 AUD
250 ISK2.85540 AUD
500 ISK5.71080 AUD
1000 ISK11.42160 AUD
2000 ISK22.84320 AUD
5000 ISK57.10800 AUD
10000 ISK114.21600 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Icelandic Króna
1 AUD87.55310 ISK
5 AUD437.76550 ISK
10 AUD875.53100 ISK
20 AUD1751.06200 ISK
50 AUD4377.65500 ISK
100 AUD8755.31000 ISK
250 AUD21888.27500 ISK
500 AUD43776.55000 ISK
1000 AUD87553.10000 ISK
2000 AUD175106.20000 ISK
5000 AUD437765.50000 ISK
10000 AUD875531.00000 ISK