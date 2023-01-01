كرونة آيسلندية إلى يورو

تحويل ISK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٦٫٨٨ eur

1.00000 ISK = 0.00688 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:23 UTC
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ISK إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.436691.658860.9625518.2962
1GBP1.153811.2301102.2641.657621.913961.1105921.1097
1USD0.937950.812942183.13451.347551.555940.902817.161
1INR0.01128240.009778640.012028710.01620930.01871590.01085950.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / اليورو
1 ISK0.00688 EUR
5 ISK0.03441 EUR
10 ISK0.06883 EUR
20 ISK0.13765 EUR
50 ISK0.34413 EUR
100 ISK0.68826 EUR
250 ISK1.72064 EUR
500 ISK3.44128 EUR
1000 ISK6.88255 EUR
2000 ISK13.76510 EUR
5000 ISK34.41275 EUR
10000 ISK68.82550 EUR
معدلات التحويل اليورو / Icelandic Króna
1 EUR145.29500 ISK
5 EUR726.47500 ISK
10 EUR1452.95000 ISK
20 EUR2905.90000 ISK
50 EUR7264.75000 ISK
100 EUR14529.50000 ISK
250 EUR36323.75000 ISK
500 EUR72647.50000 ISK
1000 EUR145295.00000 ISK
2000 EUR290590.00000 ISK
5000 EUR726475.00000 ISK
10000 EUR1452950.00000 ISK