1 كرونة آيسلندية إلى يورو
تحويل ISK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى يورو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / Icelandic Króna
|1 EUR
|146.90200 ISK
|5 EUR
|734.51000 ISK
|10 EUR
|1469.02000 ISK
|20 EUR
|2938.04000 ISK
|50 EUR
|7345.10000 ISK
|100 EUR
|14690.20000 ISK
|250 EUR
|36725.50000 ISK
|500 EUR
|73451.00000 ISK
|1000 EUR
|146902.00000 ISK
|2000 EUR
|293804.00000 ISK
|5000 EUR
|734510.00000 ISK
|10000 EUR
|1469020.00000 ISK