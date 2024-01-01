500 يورو إلى كرونة آيسلندية

تحويل EUR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

500 eur
74,541 isk

€1.000 EUR = kr149.1 ISK

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Icelandic Króna
1 EUR١٤٩٫٠٨٢٠٠ ISK
5 EUR٧٤٥٫٤١٠٠٠ ISK
10 EUR١٬٤٩٠٫٨٢٠٠٠ ISK
20 EUR٢٬٩٨١٫٦٤٠٠٠ ISK
50 EUR٧٬٤٥٤٫١٠٠٠٠ ISK
100 EUR١٤٬٩٠٨٫٢٠٠٠٠ ISK
250 EUR٣٧٬٢٧٠٫٥٠٠٠٠ ISK
500 EUR٧٤٬٥٤١٫٠٠٠٠٠ ISK
1000 EUR١٤٩٬٠٨٢٫٠٠٠٠٠ ISK
2000 EUR٢٩٨٬١٦٤٫٠٠٠٠٠ ISK
5000 EUR٧٤٥٬٤١٠٫٠٠٠٠٠ ISK
10000 EUR١٬٤٩٠٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / اليورو
1 ISK٠٫٠٠٦٧١ EUR
5 ISK٠٫٠٣٣٥٤ EUR
10 ISK٠٫٠٦٧٠٨ EUR
20 ISK٠٫١٣٤١٥ EUR
50 ISK٠٫٣٣٥٣٩ EUR
100 ISK٠٫٦٧٠٧٧ EUR
250 ISK١٫٦٧٦٩٣ EUR
500 ISK٣٫٣٥٣٨٧ EUR
1000 ISK٦٫٧٠٧٧٣ EUR
2000 ISK١٣٫٤١٥٤٦ EUR
5000 ISK٣٣٫٥٣٨٦٥ EUR
10000 ISK٦٧٫٠٧٧٣٠ EUR