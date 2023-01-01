كرونة آيسلندية إلى جنيه إسترليني

تحويل ISK إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
5.97 gbp

1.00000 ISK = 0.00597 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:23 UTC
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ISK إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.436691.658860.9625518.2962
1GBP1.153811.2301102.2641.657621.913961.1105921.1097
1USD0.937950.812942183.13451.347551.555940.902817.161
1INR0.01128240.009778640.012028710.01620930.01871590.01085950.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه استرليني
1 ISK0.00597 GBP
5 ISK0.02983 GBP
10 ISK0.05965 GBP
20 ISK0.11930 GBP
50 ISK0.29826 GBP
100 ISK0.59652 GBP
250 ISK1.49131 GBP
500 ISK2.98262 GBP
1000 ISK5.96523 GBP
2000 ISK11.93046 GBP
5000 ISK29.82615 GBP
10000 ISK59.65230 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Icelandic Króna
1 GBP167.63800 ISK
5 GBP838.19000 ISK
10 GBP1676.38000 ISK
20 GBP3352.76000 ISK
50 GBP8381.90000 ISK
100 GBP16763.80000 ISK
250 GBP41909.50000 ISK
500 GBP83819.00000 ISK
1000 GBP167638.00000 ISK
2000 GBP335276.00000 ISK
5000 GBP838190.00000 ISK
10000 GBP1676380.00000 ISK