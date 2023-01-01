2000 كرونة آيسلندية إلى جنيه إسترليني

تحويل ISK إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

2000 isk
11.86 gbp

1.00000 ISK = 0.00593 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه استرليني
1 ISK0.00593 GBP
5 ISK0.02964 GBP
10 ISK0.05928 GBP
20 ISK0.11857 GBP
50 ISK0.29642 GBP
100 ISK0.59284 GBP
250 ISK1.48211 GBP
500 ISK2.96421 GBP
1000 ISK5.92842 GBP
2000 ISK11.85684 GBP
5000 ISK29.64210 GBP
10000 ISK59.28420 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Icelandic Króna
1 GBP168.67900 ISK
5 GBP843.39500 ISK
10 GBP1686.79000 ISK
20 GBP3373.58000 ISK
50 GBP8433.95000 ISK
100 GBP16867.90000 ISK
250 GBP42169.75000 ISK
500 GBP84339.50000 ISK
1000 GBP168679.00000 ISK
2000 GBP337358.00000 ISK
5000 GBP843395.00000 ISK
10000 GBP1686790.00000 ISK