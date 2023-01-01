كرونة آيسلندية إلى دولار كندي

تحويل ISK إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
9.89 cad

1.00000 ISK = 0.00989 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:23 UTC
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ISK إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.436691.658860.9625518.2962
1GBP1.153811.2301102.2641.657621.913961.1105921.1097
1USD0.937950.812942183.13451.347551.555940.902817.161
1INR0.01128240.009778640.012028710.01620930.01871590.01085950.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار كندي
1 ISK0.00989 CAD
5 ISK0.04944 CAD
10 ISK0.09888 CAD
20 ISK0.19776 CAD
50 ISK0.49441 CAD
100 ISK0.98881 CAD
250 ISK2.47202 CAD
500 ISK4.94405 CAD
1000 ISK9.88810 CAD
2000 ISK19.77620 CAD
5000 ISK49.44050 CAD
10000 ISK98.88100 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Icelandic Króna
1 CAD101.13200 ISK
5 CAD505.66000 ISK
10 CAD1011.32000 ISK
20 CAD2022.64000 ISK
50 CAD5056.60000 ISK
100 CAD10113.20000 ISK
250 CAD25283.00000 ISK
500 CAD50566.00000 ISK
1000 CAD101132.00000 ISK
2000 CAD202264.00000 ISK
5000 CAD505660.00000 ISK
10000 CAD1011320.00000 ISK